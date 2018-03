Ossa Porto Recanati, ipotesi omicidio

Aprirà un fascicolo contro ignoti per le ipotesi di omicidio e occultamento di cadavere, la Procura di Macerata dopo il ritrovamento di ossa umane vicino a un casolare abbandonato nei dintorni dell'Hotel House di Porto Recanati, al centro di numerose indagini per spaccio di droga. I resti, tra i quali potrebbero esserci quelli della 15enne bengalese Cameyi Mossamet scomparsa ad Ancona nel maggio 2010, secondo fonti giudiziarie, apparterrebbero ad almeno due persone. Oggi le operazioni di scavo e ricerche nella zona sono riprese: partecipano vigili del fuoco, polizia e finanza. Tra le ossa, c'erano una sneaker bianca simile a quella indossata da Camey: trovati un fermaglio per capelli e una collanina. Solo l'esame del dna potrà permettere di identificare le vittime. Le tracce della giovane avevano portato gli inquirenti a cercare all'Hotel House dove sarebbe andata con un amico. L'inchiesta venne archiviata. La Procura di Ancona ha chiesto informazioni sulle indagini a Porto Recanati.