38 approdi crociere ad Ancona nel 2018

La Pacific Princess aprirà la stagione 2018 delle crociere nel porto di Ancona, coordinata dall'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale.

La nave, della compagnia Princess Cruises, in arrivo dalla croata Zara, attraccherà al terminal crociere il 30 marzo alle 8 per ripartire alle 18 verso Kotor, in Montenegro. La Pacific Princess sta compiendo un itinerario di venti giorni intorno al mondo che passa anche dal capoluogo marchigiano, con partenza da Dubai il 13 marzo e arrivo a Venezia il 1 aprile.

Da fine marzo a novembre, il calendario degli approdi crocieristici prevede 38 toccate rispetto alle 29 del 2017.

Venti saranno quelle di Msc Sinfonia che arriverà nello scalo dorico per il primo approdo della stagione il 18 maggio. Da quella data, ad attendere i crocieristi ci saranno i servizi e le iniziative di 'Welcome to Ancona', il progetto di accoglienza coordinato dalla Camera di Commercio di Ancona, capofila di un gruppo di soggetti privati e pubblici, fra cui l'Autorità di sistema.