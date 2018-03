Ricci (Pd), ripartire da Marche e Italia

"Un momento di riflessione e di ripartenza comune di tutto il Pd delle Marche" a Chiaravalle (Ancona) il 14 aprile all'incontro 'Energia locale per ripartire, nelle Marche e in Italia'. Lo annuncia il sindaco di Pesaro e componente della segreteria nazionale Pd Matteo Ricci in sintonia con il presidente della Regione Luca Ceriscioli e i segretari di federazione del partito. "Abbiamo bisogno - osserva - di grande unità e capacità di analisi sulla sconfitta alle elezioni politiche evitando scorciatoie e semplificazioni personalistiche, a livello nazionale e locale. Abbiamo la forza e le energie locali per ripartire nelle Marche e in Italia".

"Ovviamente - prosegue Ricci - anche nelle Marche daremo presto una nuova guida al partito facendo anche il congresso".

All'incontro sono invitati parlamentari, consiglieri regionali, sindaci, amministratori locali e militanti del Pd Marche. I lavori saranno aperti da Ceriscioli. "È un'iniziativa - conclude Ricci - che vogliamo organizzare in tutte le regioni".