Apre mostra Robert Doisneau Senigallia

Aperta fino al 2 settembre la mostra "Robert Doisneau: le Temps Retrouvé" allestita a palazzo del Duca. Esposti 50 scatti originali del celebre fotografo francese pioniere della street photography e della fotografia di moda. Organizzata dal Comune di Senigallia in collaborazione con ONO arte contemporanea, l'Atelier Robert Doisneau e la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, la mostra è uno degli appuntamenti di rilievo della stagione turistica.

L'esposizione fa una panoramica dell'attività del fotografo dagli anni '40 agli anni '70: fotografie originali con cui ha immortalato scene divenute famose in tutto il mondo, suddivise in tematiche care a Doisneau come la periferia, la guerra, gli artisti, i bistrots, la città, l'amore (tra cui il celebre bacio, tutt'altro che rubato) e l'infanzia. "Con la mostra, spiega la curatrice Vittoria Mainoldi della ONO Arte Contemporanea - si mette in luce la contemporaneità di Doisneau, precursore delle tendenze della fotografia di moda e pubblicitaria".