Ps, cocaina in contenitori ovetti

Un 31ennne albanese è stato arrestato e la moglie 25enne denunciata a piede libero dalla polizia, dopo che nella loro abitazione o in locali a loro disposizione sono state rinvenuti circa 40 gr di cocaina. Una parte era confezionata in palline, custodite in due contenitori di plastica gialli, tipo quello per le sorprese dei famosi ovetti, trovati in casa, nella zona Convitto a Macerata altri 20 gr ancora da tagliare erano in tre buste sottovuoto in cantina.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno anche sequestrato mille euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio, sostanza da taglio, un bilancino di precisione con tracce di cocaina, i documenti di alcuni tossicodipendenti della zona e tre telefonini cellulari con schede con intestazioni fittizie, oltre a varia documentazione ritenuta utile al proseguimento delle indagini.