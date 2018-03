Marche,legge su tariffa puntuale rifiuti

Le Marche sono la prima Regione in Italia a legiferare sulla tariffa puntuale dei rifiuti, con il via libera all'unanimità ad una legge varata dal Consiglio regionale. "Con la tariffazione puntuale - spiega l'assessore all'Ambiente Scipaichetti -, il cittadino avrà la sicurezza di pagare in proporzione alla quantità di rifiuto indifferenziato prodotta, vedendo premiati i propri sforzi per aumentare la raccolta differenziata. Con la tariffa il cittadino è responsabilizzato e vengono promossi comportamenti virtuosi: più si differenzia meno si paga, meno rifiuti non riciclabili si producono a tutto vantaggio dell'ambiente e allontanando il pericolo di veder realizzato un inceneritore sul territorio marchigiano". Previste dotazioni informatiche per i Comuni, un tavolo tecnico e campagne di comunicazione. La legge ha una dotazione finanziaria di 50 mila euro per il 2019.