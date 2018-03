Ceriscioli, su pdl 145 polemica assurda

Sulla pdl 145 sulle sperimentazioni gestionali in sanità sta montando "una polemica assurda". Lo ha detto il presidente della Regione Marche e assessore alla Sanità Luca Ceriscioli dopo i due presidi davanti alla Regione. Nessuno vuole aprire indiscriminatamente alla privatizzazione della sanità, "anzi con la pdl varata dalla Giunta restringiamo il campo di una legge nazionale che esiste dal 1992 sulle sperimentazioni gestionali pubblico-privato e ne rendiamo i percorsi più trasparenti. In base a quella legge oggi la Giunta può fare quello che vuole, con la legge regionale fisseremo dei paletti". Il governatore-assessore ha respinto su tutta la linea l'immagine di una Regione Marche che "disinveste" sulla sanità per lasciare campo libero ai privati. "La spesa sanitaria per l'assistenza privata accreditata rappresenta nelle Marche l'11,8%, al 13/o posto con la Basilicata, il 7% in meno rispetto ala media nazionale. Abbiamo aumentato il budget e recuperato 1.200 posti per la sanità pubblica".