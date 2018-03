Auto per Pieve Torina da Torino

Continua la maratona di solidarietà per la comunità ferita dal sisma di Pieve Torina. Il presidente del Nucleo Operativo Canavesano Telecomunicazioni della Protezione civile di Torino Salvatore Panepinto ha consegnato al sindaco Alessandro Gentilucci, le chiavi dell'automobile, una Dacia Logan perfettamente attrezzata entrata in possesso dell'associazione piemontese grazie al contributo della Fondazione Unicredit. "Abbiamo deciso di sciogliere la nostra associazione - ha spiegato Panepinto -, ma volevamo che quello che ci era stato donato continuasse a fare del bene per una comunità che veramente ne avesse bisogno.

Tramite alcuni colleghi della Protezione civile che hanno prestato servizio qui durante il terremoto, abbiamo deciso di destinare a Pieve Torina la nostra automobile". "Non smetteremo mai di ringraziare tutti coloro che nel momento più difficile per Pieve Torina hanno dimostrato vicinanza e solidarietà, condividendo con noi la voglia di ripartire e di costruire un futuro".