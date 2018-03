Alunni convitto Macerata in Consiglio

Nuova visita formativa in aula consiliare dove sono arrivati 40 alunni di scuola media del Convitto nazionale "Leopardi" di Macerata. Ad accoglierli, l'assessore Angelo Sciapichetti, che dopo una breve lezione sul funzionamento e i compiti di Assemblea legislativa e Giunta ha risposto alle loro domande. I ragazzi hanno assistito alla prima parte dei lavori del Consiglio regionale dagli spazi riservati al pubblico nella parte alta dell'emiciclo. Al termine è stato consegnato ai ragazzi l'attestato di partecipazione al progetto "Conoscere il Consiglio". Gli studenti hanno ricevuto, in ricordo della mattinata in aula, il segnalibro della Biblioteca regionale e il kit realizzato dal centro stampa dell'Assemblea con le informazioni sul progetto. L'Assemblea legislativa, da sempre vicina alle giovani generazioni, dedica diverse attività ai ragazzi. Oltre alle visite guidate e agli incontri formativi in aula, vengono organizzate visite a Palazzo delle Marche e iniziative di alternanza scuola-lavoro.