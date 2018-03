Univpm, 4.150 matricole,17 mila studenti

Sono 4.150 gli immatricolati all'Università Politecnica delle Marche dove studiano 17 mila giovani e sono attivi 50 corsi studio con due novità: Assistenza sanitaria e Tecniche della costruzione e gestione del territorio. In buon progresso risultano i Corsi di Food and Beverage Innovation e management (+40%) ma anche di Ingegneria civile e ambientale (+28%) e Ingegneria gestionale (+20%). Sono dati contenuti nella relazione del rettore Sauro Longhi che ha aperto l'anno accademico nel Polo di Monte Dago: ospite d'onore e relatrice la giornalista Milena Gabanelli. La priorità, ha detto Longhi, è la ricerca in particolare sull'uso delle nuove tecnologie e metodologie non solo negli ambiti produttivi ma anche nei servizi: 7 milioni di euro in due anni per progetti strategici oltre ai 2 milioni per progetti dei dipartimenti e per assegni di ricerca. Fondi dovuti "all'efficienza" dell'Ateneo: nel 2017 ha chiuso con 140 milioni di euro di ricavi di cui meno del 50% da finanziamento pubblico".