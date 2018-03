Porto Ancona, Giornata Marina Militare

Lunedì 11 giugno ad Ancona saranno celebrati il centenario dell'Impresa di Premuda e la Giornata della Marina. E' arrivata la comunicazione ufficiale della Marina Militare. "Siamo orgogliosi che lo Stato maggiore della Marina Militare abbia scelto il porto di Ancona per celebrare questi due eventi - commenta il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico centrale Rodolfo Giampieri -, è una bellissima notizia che ci emoziona e una grande occasione per la città e per le Marche intere oltre che un riconoscimento e un omaggio alla storia del porto di Ancona".

"Siamo convinti che il gioco di squadra istituzionale, coordinato dallo Stato maggiore della Marina Militare - aggiunge permetterà, anche in questa occasione, di dare ulteriore valore aggiunto alla scelta strategica di apertura del Porto Antico".

Alla manifestazione è stata invitato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.