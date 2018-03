Dal 4 aprile festival 'art+b=love?'

Al via dal 4 all'8 aprile alla Mole Vanvitelliana di Ancona la seconda edizione di 'art+b=love (?)', unico festival in Italia che fa incontrare il mondo dell'arte con quello della ricerca scientifica e delle imprese proponendo eventi musicali, performance, mostre, incontri e progetti all'insegna di un nuovo Rinascimento. L'iniziativa è curata da Cesare Biasini Selvaggi e Federico Bomba e organizzata da Sineglossa Creative Ground con il contributo di Regione Marche e Comune di Ancona. Tra i temi in programma l'intelligenza artificiale, le arti e le discipline umanistiche al servizio della persona, il furto di dati personali con l'opera Stakhanov, l'oracolo dei Big Data. E poi il progetto Physis, il progetto di art-business di Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari 'Real shit': 200 lattine contenenti letame organico biologico. Tra gli ospiti anche l'autore Wu Ming 2. In programma anche la storia di Ancona illustrata con la realtà virtuale e la performance sull'opera di Pistoletto Terzo Paradiso.