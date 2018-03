Al via educazione stradale scuole Ancona

Al via ad Ancona un'iniziativa del Comando di polizia municipale in collaborazione con l'assessorato alle Politiche Educative dedicata alla sicurezza stradale per favorire l'acquisizione delle nozioni base del Codice della strada da parte dei ragazzi. La prima fase del progetto riguarda le scuole d'infanzia e le primarie e si concluderà a maggio con la consegna degli attestati di fine corso per pedoni e ciclisti. "E' un progetto che si muove su due linee guida: da una parte far capire l'importanza del rispetto delle regole sulla strada e nella vita cittadina. Dall'altra sensibilizzando i piccoli, chiediamo loro di farsi portavoce nelle famiglie del rispetto delle norme del Codice della strada per garantire maggiore sicurezza per tutti" spiega la comandante della polizia municipale Liliana Rovaldi, che con due agenti ha dato il via alle lezioni all'Istituto Antognini. Il programma prevede per le scuole d'infanzia l'incontro con Codicino e la conoscenza della figura dell'agente della polizia municipale.