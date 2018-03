13enne Ascoli, in due abusarono di me

Subì violenza sessuale di gruppo da due nigeriani di 21 anni la sera del 20 ottobre 2017 in un giardinetto alla fermata dei bus in viale De Gasperi ad Ascoli Piceno. Oggi una 13enne ascolana, sentita in tribunale nel corso di un incidente probatorio, ha confermato le accuse.

La giovane ha risposto alle domande del gip Annalisa Giusti, dal pm Mara Flaiani e dai legali della difesa e della parte civile.

A porgere i quesiti alla 13enne, che si trovava in una stanza separata dall'aula d'udienza, è stata una psicologa alla quale il tribunale ha affidato l'incarico di stabilire se fosse capace di testimoniare in maniera genuina, senza che fossero stati condizionamenti ambientali e familiari. La ragazzina ha confermato di aver avuto rapporti consensuali con uno dei due la scorsa estate. La sera del 20 ottobre, invece, ha detto ancora, si presentarono in due e abusarono di lei a turno. I due indagati, entrambi richiedenti asilo, sono ora detenuti nel carcere di Pesaro.