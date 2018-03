Due etti cocaina purissima, tre arresti

Due etti di cocaina purissima del valore di circa 10mila euro erano destinati al mercato di Pesaro e Fano. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Fano, guidato dal ten. Luigi Grella, che ieri, dopo un movimentato inseguimento per le vie del centro di Pesaro, sono riusciti a bloccare tre persone disoccupate. Si tratta di due albanesi (un 29enne e un 30enne che aveva da poco finito di scontare una lunga condanna sempre per droga) e un pesarese incensurato di 30 anni, corriere della banda. Le indagini erano iniziate a gennaio: dal fermo di un consumatore di cocaina, i militari erano risaliti ai tre, seguiti per giorni nei loro spostamenti a Bologna o lunga la riviera romagnola dove andavano a rifornirsi.

Ieri gli uomini dell'Arma sono passati all'azione. La cocaina era stata affidata al corriere per il trasporto a Pesaro dove i tre sono stati arrestati. Gli albanesi avevano tentato di scappare ma sono stati bloccati ad un semaforo.