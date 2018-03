Sport,eventi Marche 'valgono' 9 mln euro

(ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA), 23 MAR - Le 12 manifestazioni sportive nazionali e internazionali del 2016, con la presenza di 13.600 atleti e 92 mila ospiti, hanno generato nelle Marche un valore tra 8,5 milioni 9,6 milioni di euro, a fronte di costi di 1,758 milioni di cui 210 mila stanziati dalla Regione. Ad evidenziarlo un'indagine presentata nel corso del convegno 'Più sport, più turismo' promosso da Coni e Regione Marche alla Rotonda di Senigallia. Lo sport, è il concetto espresso durante l'incontro, può essere il volano per l'economia turistica marchigiana dopo il lieve calo a causa del sisma. Per quest'anno Coni e Regione hanno messo in piedi 40 eventi sportivi di livello nazionale ed europeo. Nelle Marche sono 5.198 le società iscritte al Coni con 165 mila atleti (11% della popolazione).

"Gli eventi sportivi messi a sistema - ha detto Moreno Pieroni, assessore regionale a Sport e Turismo - si inseriscono nella valorizzazione turistica dei territori e nel consolidamento dell'immagine delle Marche in Italia e all'estero".