Rubate pissidi con ostie consacrate

Due pissidi, contenenti ostie consacrate, sono state rubate nel tabernacolo della chiesa parrocchiale di San Francesco ad Ancona. Ne dà notizia con "profondo dolore" l'arcivescovo di Ancona Osimo mons. Angelo Spina: "Mani ignote e sacrileghe hanno forzato il tabernacolo e derubato due pissidi con la Ss Eucarestia - scrive il vescovo -.

E' un terribile gesto che offende gravemente dio e lacera in profondità il cuore della chiesa locale". Mons. Spina parla di "atto inaudito, compiuto volutamente per sottrarre le Sacre Specie e utilizzarle per chissà quali fini sacrileghi. Chi ha compiuto questo gesto - ammonisce - è incorso nella scomunica, la cui assoluzione è riservata solo alla Santa Sede". Il presule invita tutti i sacerdoti a celebrare una messa per la remissione dei peccati "possibilmente il 29 marzo".