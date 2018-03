Gemellaggio licei Senigallia e Shangai

Primo 'scambio' di studenti e docenti tra i licei 'Medi' di Senigallia (Ancona) e 'GanQuan Middle school for foreign languages' di Shangai. Dodici ragazzi del corso di cinese del 'Medi', accompagnati dal dirigente scolastico Daniele Sordoni e da due docenti, hanno frequentato un corso di approfondimento - con certificazione - a Shangai tra il 7 e il 17 marzo grazie a un progetto di collaborazione didattico-educativa nato sotto l'egida del Miur.

Il dirigente scolastico e i docenti hanno stretto accordi per lo sviluppo della cooperazione tra i due istituti tramite il consolato italiano rappresentato nell'occasione da Alberto Manai, direttore dell'Istituto italiano di cultura a Shangai.

Grazie alla base del progetto con il 'Medi' l'insegnamento della Lingua e letteratura italiana verrà presto inserita al GanQuan.

Ad ottobre una delegazione del liceo cinese sarà ospite dell'istituto senigalliese per dieci giorni.