Solidarietà Faenza per Pieve Torina

Solidarietà da Faenza per la comunità di Pieve Torina. Il sindaco del Comune maceratese colpito dal sisma Alessandro Gentilucci ha raggiunto Errano, frazione del Comune di Faenza, dove i rappresentanti del Comitato Feste e Sagre, gli hanno consegnato un assegno da 4.000 euro. La somma è stata raccolta grazie alla solidarietà dei cittadini e dei partecipanti alle manifestazioni organizzate nell'ultimo anno, durante le quali ogni comitato organizzatore ha versato una quota proporzionale all'affluenza registrata. Un gioco di squadra confluito a Pieve Torina. Presente alla cerimonia di consegna anche il sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi, che ha sottolineato la vicinanza della comunità faentina a quella pievetorinese. "Voglio ringraziare tutto il Comitato Feste e Sagre per la generosità e l'impegno profuso - ha detto il sindaco Gentilucci -. Ogni dimostrazione d'affetto ci infonde nuova energia per portare avanti il grande progetto di ricostruzione".