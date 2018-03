Legalità, mostra Falcone-Borsellino

(ANSA) - In occasione della Settimana della Legalità, il presidente del Consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo ha fatto visita alla mostra dedicata ai magistrati antimafia Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, allestita presso l'Auditorium San Francesco di Castelfidardo, organizzata dalla Fondazione Ferretti e Lions Club, con il patrocinio dell'Assemblea legislativa. Si tratta di una collettiva incentrata sulle figure dei più noti paladini della legalità, ma che rende omaggio anche a quelle persone (oltre 800) che si sono fatte portavoce o si sono rese attive nel contrasto ad ogni forma di illegalità. "Falcone e Borsellino, così come tante altre vittime di mafia, hanno rappresentato figure che credevano nella legalità, nella convivenza civile e nel rispetto delle regole - ha detto Mastrovincenzo -. La mafia si radica ormai da tempo ovunque, soprattutto dove trova terreno fertile per le sue attività criminose, fatto di connivenze, contiguità e indifferenza".