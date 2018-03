Marche, ok nuovi Lea cure odontoiatriche

(ANSA) - I minori, i malati gravi, i disabili, i soggetti in condizioni di difficoltà economica, nelle Marche avranno cure odontoiatriche gratuite. Lo prevede il Programma regionale per l'assistenza odontoiatrica approvato dalla Giunta su proposta del presidente Ceriscioli, in applicazione del Decreto della Presidenza de Consiglio dei Ministri sui nuovi livelli essenziali di assistenza. La delibera di Giunta si rivolge a tre categorie di assistiti: i ragazzi nell'età evolutiva da 0 a 14 anni, le persone in condizioni di vulnerabilità sanitaria e le persone in condizione di vulnerabilità sociale. Alla generalità degli assistiti viene, inoltre, garantito il trattamento delle urgenze odontoiatriche.

Nella vulnerabilità sanitaria rientrano, tra gli altri, i trapiantati e i soggetti in attesa di trapianto, i malati oncologici sottoposti a radio e chemioterapia, i disabili, i soggetti affetti da HIV, da Sindrome di Down, le donne in stato di gravidanza. PUnto di riferimento è l'Ufficio Anagrafe Assistiti dell'Area Vasta.