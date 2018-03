Uomo accoltellato davanti a Sert. Aggressore arrestato

Un uomo di 42 anni è stato accoltellato stamane davanti all'ospedale 'Madonna del Soccorso' di San Benedetto del Tronto, dove ora è ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Sarebbe stato aggredito da un altro uomo nei pressi dell'ingresso del Sert e raggiunto da due coltellate durante una lite, legata forse agli stupefacenti. Il ferito è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, l'aggressore è stato raggiunto dai carabinieri e portato in caserma. Successivamente è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Si tratta di un 46enne: ha colpito la vittima con un coltello, una volta di striscio alla nuca e due al torace. I due sono tossicodipendenti noti alle forze di polizia. Il personale del servizio veterinario ha preso in consegna il cane che la vittima aveva con sé.