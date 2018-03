Droga,in zaino marijuana e conti spaccio

Spacciavano marijuana a Pesaro e dintorni e annotavano i conti degli incassi in un quadernone che tenevano in uno zainetto. Due pesaresi di 20 e 21enni sono stati arrestati dai carabinieri di Gabicce Mare (Pesaro) per detenzione a fini di spaccio di circa 240 grammi di marijuana e di 5mila euro in contanti. Durante un normale controllo, i vigili urbani avevano sentito odore di spinello nell'auto su cui viaggiavano i ragazzi. Dopo controlli più approfonditi, con l'ausilio dei carabinieri, sono saltati fuori la droga e il quaderno con i conti. Il tentativo di reazione dei ragazzi è stato bloccato. Nell'auto sono stati trovati 40 grammi di marijuana e circa 3mila euro in contanti ritenuti provento di spaccio. Nelle abitazioni degli arrestati, condotti nel carcere di Villa Fastiggi, c'erano altri 200 grammi di marijuana e 2 mila euro in contanti. Altri due giovani che erano a bordo della vettura, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti.