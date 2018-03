'Culla sonora', corso musica prenatale

"La culla sonora. Coccole musicali per la mamma e il pancione" è il titolo di un innovativo corso di musica prenatale per donne in dolce attesa organizzato all'interno dell'Accademia Musicale "Annio Giostra" a Fermo. Si può iniziare a fare musica anche prima della nascita, il concetto alla base dell'iniziativa. Ricerche sull'importanza della stimolazione sensoriale in gravidanza hanno confermato che il bimbo apprende già nel grembo materno. E' in grado di memorizzare le voci, i canti, le musiche che ascolta, fissando sulla pelle le vibrazioni e le emozioni che ne derivano.

"Accanto ai corsi di preparazione al parto - spiega Giulia Zuccarini, docente di musica -, questo è un percorso completo di preparazione e accompagnamento alla nascita mirato alla stimolazione del feto, con particolari ascolti di brani musicali, giochi con vari strumenti ritmici e melodici di facile utilizzo dove non viene richiesta nessuna competenza musicale da parte della futura mamma.