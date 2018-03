Sanità,estesa autocertificazione over 65

Certificati di esenzione per reddito, estesa validità dell'autocertificazione per ultra sessantacinquenni. Gli assistiti di 65 anni di età e oltre che a seguito di autocertificazione hanno ottenuto il certificato di esenzione ticket per reddito non dovranno più recarsi agli uffici delle Aree Vaste per il rinnovo. Una misura adottata dalla Giunta, riunita in seduta settimanale, per agevolare la popolazione anziana ed evitare il disagio delle file agli sportelli e le lungaggini burocratiche. I certificati di esenzione per reddito (codici E01, E03 ed E04) rilasciati a seguito di autocertificazione agli assistiti di età uguale o superiore a 65 anni che riportano quale data di fine validità il 31 marzo 2018 conservano la propria validità fintanto che permangono le condizioni di status e reddito autocertificate. I certificati di esenzione rilasciati a seguito di autocertificazioni ai nuovi soggetti che rientrano nella stessa fascia di età avranno anche essi una validità illimitata.