Biumor 2017, vince Asier Sanz con Trump

Kim Jong-Un e Donald Trump protagonisti della 29/a edizione della Biennale dell'Umorismo nell'Arte (Biumor) di Tolentino, che ha visto la vittoria del caricaturista spagnolo Asier Sanz. Aggiudicatosi il 'Premio Luigi Mari' con il suo 'ritratto' del dittatore nordcoreano, Asier Sanz ha conquistato anche il premio del pubblico con 'Fast Food Trump', "un vero capolavoro dell'arte caricaturale - secondo il direttore Evio Hermas Ercoli - con la sua grottesca e affascinante interpretazione del presidente degli Stati Uniti". Illustratore di libri e umorista ufficiale del giornale 'Diario', 49 anni, il vincitore ha conseguito la doppietta di premi grazie all'unanime gradimento dei votanti (i tanti turisti che visitano le opere in mostra di Biumor) con la sua caricatura per la riconoscibilità del carattere non fisiognomico dell'opera e per il gioco irriverente sul fast food.