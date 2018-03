Droga, nascondevano in auto 1 kg eroina

I carabinieri di San Benedetto del Tronto hanno arrestato due 23enni albanesi, trovati in possesso di oltre 1 chilogrammo di eroina. Dopo aver inseguito e bloccato un'autovettura sospetta, che alla vista dei militari aveva cercato di dileguarsi, hanno proceduto alla perquisizione del mezzo rinvenendo, celati sotto il sedile del passeggero, due panetti e una confezione in cellophane contenente lo stupefacente. Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti circa 20 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e taglio dello stupefacente e oltre 5.000 euro in contanti. La droga, il denaro, il materiale rivenuto e l'autovettura, sono stati sequestrati, gli arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Marino del Tronto.