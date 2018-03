Comunali, lista Mancinelli per riconferma

"Non cadremo nella trappola, non sarà il secondo tempo delle elezioni politiche. Parleremo dei problemi della città e delle soluzioni". Presentando la sede del comitato elettorale situato sotto la Galleria Dorica e la lista civica 'Ancora X Ancona' a sostegno della sua riconferma a sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli ha risposto così alla domanda di un sostenitore in riferimento al "buonismo" con chi la "butta in caciara" e all'esito delle ultime Politiche con il M5s diventato il primo partito. Avvierà una raccolta fondi on line per la campagna elettorale in "completa trasparenza". "La fiducia nel futuro guadagnata sul campo" è lo slogan che campeggia sul cartellone elettorale. "L'asse della campagna? Fatti e non chiacchiere - ha detto, rimandando ai due manifesti esposti fuori dai locali con foto e post-it -, quelli realizzati in cinque anni e quelli che dovranno esserlo con progetti già finanziati". Il 'quartier generale' sarà aperto dopo Pasqua tutti i giorni dalle 17 alle 19:30.