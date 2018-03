Cola dell'Amatrice ad Ascoli Piceno

In corso fino al 25 luglio alla Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno la mostra 'Cola dell'Amatrice da Pinturicchio a Raffaello', curata da Stefano Papetti e Luca Pezzuto, che racconta in 60 opere, tra cui capolavori di Raffaello, Perugino, Pinturicchio e Signorelli, il percorso di formazione dell'artista attraverso i rapporti e le reciproche influenze con i grandi pittori del suo tempo. Esposti per la prima volta i disegni ed appunti inediti dei taccuini di Cola, conservati nella Biblioteca Comunale di Fermo, con studi sulle opere di altri autori, tra cui Leonardo, Raffaello e Luca Pacioli, ricette per vernici e colori e indicazioni sulle tecniche pittoriche. Pagato talvolta più di Raffaello, e unico pittore attivo nell'area appenninica ad essere citato da Vasari come 'Maestro raro e del migliore che fusse mai stato in que' Paesi', Nicola Filotesio, detto Cola dell'Amatrice (1489-1555) giunse ad Ascoli Piceno nel 1508 per eseguire il polittico di Piagge.