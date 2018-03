NeroGiardini,fatturato 2017 200 mln(-4%)

(ANSA) - MONTE SAN PIETRANGELI (FERMO) 16 MAR - Bag spa, titolare del marchio NeroGiardini, ha chiuso il 2017 con un fatturato di 200 milioni di euro, -4% (circa 8 milioni) rispetto al 2016, ma con un'impennata dell'export cresciuto del 20%. "I risultati 2017 non sono brillanti - ha ammesso il patron Enrico Bracalente - ma i bilanci sono più che soddisfacenti. Abbiamo perso 15 milioni di euro in Italia, compensati dall'incremento dell'esportazioni. Ma abbiamo mantenuto gli utili, forse anche migliorati. Abbiamo investito nel mercato europeo e si vedono i primi segnali positivi". Obiettivo di Bracalente è arrivare ad un "fatturato di 400-500 milioni di euro nel decennio". Per raggiungerlo, è strategico il mercato europeo, "bisogna consolidare i risultati in Italia, dove manterrò la produzione".

Per la presenza in Europa sarà fondamentale il nuovo polo logistico (pronto a fine 2018) nell'area ex Sadam a Campiglione di Fermo, per un investimento di 10-12 milioni di euro. Nella stessa zona sarà realizzata entro il 2022 la nuova sede.