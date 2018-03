Cucciolo zebra nato Parco Zoo Falconara

Fiocco azzurro al Parco Zoo Falconara, che festeggia il primo lieto evento dell'anno con la nascita di un cucciolo di zebra. Il piccolo non ha ancora un nome, la scelta sarà affidata a un sondaggio sulla pagina Facebook del giardino zoologico marchigiano. La baby zebra è venuta alla luce dopo 12 mesi di gestazione ed era già in piedi mezz'ora dopo il parto. In questi giorni è possibile veder correre e saltare il cucciolo nel suo reparto dov'è costantemente accudito e allattato dalla mamma.

Appartiene alle zebre di Pianura. Questa particolare specie (Equus Burchielli) ha il manto a larghe strisce bianche e nere, che si estendono sul ventre con la presenza di zone d'ombra tendenti al marrone. La disposizione delle strisce è unica per ogni animale, proprio come un'impronta digitale. Questa particolarità consente alla mamma di riconoscere il suo cucciolo.