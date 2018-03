Rossini 150, anche carte da gioco

(ANSA) - PESARO, 15 MAR - Arrivano le carte da gioco ispirate a Rossini: nascono da un percorso progettuale di Arte e Immagine della scuola media dell'Istituto Comprensivo 'Giacomo Leopardi', che ha trovato forma concreta grazie agli allievi della sezione di grafica del Liceo Artistico Mengaroni. Per chi è curioso di ammirarle, le carte sono in mostra presso il Liceo Mengaroni (plesso Perticari) dal 15 al 27 marzo; l'esposizione si visita tutti i giorni dal lunedì al venerdì, sabato solo il mattino.

Partendo dalle carte Piacentine e del Mercante in Fiera, è stata elaborata una versione decisamente originale che rappresenta un'ulteriore occasione per stimolare la conoscenza di vita e opere del Cigno di Pesaro nell'anno delle celebrazioni del 150/o della sua morte. Le carte possono essere punzonate in braille per essere fruite dagli ipovedenti. Il progetto ha attirato l'interesse del Cimp Concorso Internazionale Musicale Pesaro che ha lo ha inserito nella sezione 'Rossinimania'.