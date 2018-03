Vvf salvano cagnolina in roveto

(ANSA) - ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in via Strada Vecchia di Pietralacroce per soccorso animale. Nana, un cane di 16 anni di piccola taglia, si era infilata all'interno di un rovéto rimanendo bloccata. I vigili del fuoco hanno trovato numerose difficoltà a raggiungere l'animale, ma la bestiola è stata recuperata e riconsegnata in buone condizioni al proprietario.