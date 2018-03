Studenti Monterubbiano in aula Consiglio

Nuova visita formativa in aula consiliare dove sono arrivati 21 studenti di seconda media dell'istituto scolastico "Pagani" di Monterubbiano. La classe, accompagnata da tre insegnanti, è stata accolta dalla consigliera regionale Marzia Malaigia (Lega). "Voi siete l'espressione - ha detto - di ciò che ho sempre voluto: avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni fin dalla più giovane età". Dopo una breve lezione sui compiti e il funzionamento del Consiglio, i ragazzi si sono fermati in aula per seguire la prima parte della seduta dedicata al lavoro.

Prima di lasciare Palazzo Leopardi gli studenti di Monterubbiano hanno ricevuto l'attestato di partecipazione al progetto di visite formative "Conoscere il Consiglio" pensato per avvicinare i giovani alle istituzioni. Inoltre, a ciascun alunno è stato consegnato il segnalibro della Biblioteca del Consiglio regionale e un depliant dedicato all'attività dell'Assemblea legislativa.