Furlan, non possiamo avere tempi lunghi

"Credo che noi come Paese non possiamo permetterci tempi troppo lunghi o incerti". Lo ha detto ad Ancona la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan rispondendo a una domanda dei giornalisti sul rischio che la situazione politica post-voto possa allungare i tempi per la formazione del Governo e per eventuali riforme. "Credo - ha osservato la segretaria generale Cisl che ha aperto ad Ancona la campagna di rinnovo delle Rsu di scuola, università, ricerca e pubblico impiego in programma tra il 17 e il 19 aprile - che l'appello che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto a tutti i partiti politici e a tutto il Paese, del momento della responsabilità, vada colto da ogni soggetto politico, istituzionale e sociale".