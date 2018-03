A Pesaro nuova bici per bike sharing

(ANSA) - PESARO - "Siamo pronti a rivoluzionare il bike sharing cittadino. Sarà una svolta rispetto al vecchio sistema". il sindaco di Pesaro Matteo Ricci è salito in sella alla prima bici Mobike, battezzando il sistema 'free floating', a flusso libero, già adottato in centri come Berlino o Shangai.

"Prendi la bici e la lasci dove vuoi -spiega -. Tra giovedì e venerdì della prossima settimana inizieremo a distribuirne 300, a partire da centro e zona mare". Il numero potrà anche aumentare gradualmente nei prossimi mesi, fino ad arrivare a un tetto massimo di 1.200. "A costo zero per il Comune, perché il privato si occuperà di bici e manutenzione". Il meccanismo prevede l'utilizzo di un 'app', con modalità flessibili, costo proporzionato al tempo e prezzi vantaggiosi. Ci si potrà spostare a qualsiasi ora del giorno e della notte, festivi inclusi. Ulteriori dettagli venerdì 16 marzo, alle ore 10, nella conferenza stampa in Comune di sindaco e assessore Belloni. Che intanto concludono: "Siamo sempre più città della bicicletta".