2 arresti droga,pistola matricola abrasa

Durante una serie di servizi antidroga, i carabinieri hanno arrestato due 24enni di Civitanova Marche per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacenti e uno di loro anche per detenzione di arma clandestina: i militari li hanno sorpresi mentre tentavano di nascondere un panetto di 100 grammi di hascisc in un ripostiglio. In casa c'era anche un bilancino di precisione, mentre in un garage nella disponibilità di uno dei due giovani è stata trovata una pistola cal 22, marca Astra, con matricola abrasa e 29 cartucce. In un altro blitz i carabinieri di Civitanova Marche guidati dal maggiore Enzo Marinelli, hanno sequestrato 13 mila euro in contanti, 3 gr di marijuana e 2 gr di hashish, due coltelli, un manganello telescopico e un Grinder trita erba. Denunciato un 26enne. Una terza perquisizione si è conclusa con due denunce per detenzione illegale di munizionamento da guerra e civile e spaccio e il sequestro di alcuni proiettili (tre per armi militari) e un grammo di hascisc.