Tour nelle Marche di Ezio Bosso

(ANSA) - ANCONA - Mini tour nelle Marche per la Form con Ezio Bosso. Pianista, compositore e direttore d'orchestra di fama mondiale, acclamato in tutto il mondo per la sua originalità interpretativa e per l'entusiasmo trasmesso nelle sue performance, si unisce all'Orchestra Filarmonica Marchigiana per tre serate di musica fra passato e attualità, tradizione e innovazione, filtrate attraverso la forte, coinvolgente personalità del musicista italiano. Il tour marchigiano parte già con un sold out al Teatro La Perla di Montegranaro (Fermo), domenica 11 marzo, alle 17:30, in collaborazione con gli Amici della Musica di Montegranaro e Tam. Ci sono ancora una manciata di posti per gli altri due appuntamenti, in collaborazione con Amat: martedì 13 marzo alle 21 al Teatro Rossini di Pesaro e mercoledì 14 marzo alle 21 ad Ancona, nell'Aula Magna di Ateneo "Guido Bossi". In programma musiche di Bach, Bosso, Beethoven.