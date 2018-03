Nuovo autobus dedicato a San Severino M.

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE (MACERATA) - Grande festa ha accolto la consegna di un nuovo autobus, un Vdl Gran Turismo, che la società di servizi per la mobilità Contram spa ha voluto dedicare alla città di San Severino Marche. Sulle fiancate del mezzo campeggiano due stupende immagini della bellissima piazza del Popolo e del prestigioso Teatro Comunale Feronia. Le foto sono state realizzate da Luca Iencinella e Alessio Staffolani di Fotostudio Style e da Mirko Scoccia, la realizzazione grafica è stata curata dalla carrozzeria Mare di Civitanova Marche.

Durante la cerimonia di consegna, a cui hanno partecipato il sindaco Rosa Piermattei e il presidente di Contram spa Stefano Belardinelli, in piazza del Popolo, oltre al nuovo autobus che farà viaggiare l'immagine di San Severino Marche in Italia e in Europa, sono stati parcheggiati per l'occasione anche un mezzo utilizzato per le trasferte della società di pallavolo campione d'Italia Lube Volley e gli ultimi mezzi della flotta Contram insieme a una corriera storica.