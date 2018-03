Masterchef, Simone vince 7/a edizione

(ANSA) - MILANO, 9 MAR - Il vincitore della settima edizione italiana di Masterchef è Simone Scipioni da Montecosaro, nelle Marche. Dei venti entrati nella cucina di Masterchef, alla finale andate in scena questa sera sono arrivati in tre. A suon di pentole e impiattamenti, Kateryna, Alberto e Simone erano i qualificati all'ultimo atto del talent culinario targato Sky, che per il titolo di settimo Masterchef Italiano aveva messo in palio 100mila euro e un libro di ricette a proprio nome. Se la Mistery Box con tema a scelta ha premiato Kateryna, proiettandola subito alla finale assoluta, Simone e Alberto si sono sfidati nell'Invention Test con i piatti richiesti dagli chef stellati Pino Cuttaia, Anthony Genovese e Norbert Niederkofler, con vittoria di Simone che si è scontrato nel finale con Kateryna.