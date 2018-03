Astori, Pescara-Parma con maglia ricordo

(ANSA) - PESCARA, 9 MAR - Il Pescara Calcio ha reso noto che la Lega Calcio di serie B ha accolto la richiesta delle società Pescara e Parma di scendere in campo nella gara valevole per il campionato di serie B Pescara-Parma, domani allo stadio Adriatico alle ore 15, con la patch #CiaoDavide13 stampata sulle due divise da gioco, in ricordo del capitano della Fiorentina Davide Astori, morto domenica scorsa. Domani all'Adriatico, come in tutti i campi di A e B, verrà osservato un minuto di raccoglimento.