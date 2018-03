A fuoco appartamento, due intossicati

I vigili del fuoco di Cagli e di Urbino sono intervenuti a Ghilardino di Fossombrone per l'incendio di un appartamento al primo piano di una palazzina. Per i fumi sprigionatisi, due persone sono rimaste leggermente intossicate e sono state trasportate in ospedale. I vigili del fuoco sono intervenuti con un'autopompa serbatoio e un'autobotte. Ancora da stabilire le cause del rogo.