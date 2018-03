Elezioni, a M5s 14 parlamentari Marche

Il M5s si prende quasi il 60% dei parlamentari nelle ex Marche 'rosse': 14 su 24. Il Pd crolla dai 13 del 2013 a tre superato anche dalla Lega non più solo padana che arriva a quattro. E' il quadro che emerge dai risultati elettorali nella regione dove gli stellati hanno sfondato quota 300 mila voti alla Camera battendo il centrodestra di oltre 20 mila voti. Terzo il centrosinistra sotto il 25%. Gli eletti alla Camera nelle Marche sono: per il M5s Roberto Rossini, Martina Parisse, Rachele Silvestri, Paolo Giuliodori, Andrea Cecconi, Maurizio Cattoi, Patrizia Terzoni, Mirella Emiliozzi, Roberto Cataldi; per la Lega Giorgia Latini, Tullio Patassini e Luca Rodolfo Paolini; per il Pd Alessia Morani e Mario Morgoni; per Fi Andrea Cangini e Simone Baldelli; per Fdi Francesco Acquaroli. In Senato approderanno invece: gli stellati Sergio Romagnoli, Rossella Accoto, Mauro Coltorti, Giorgio Fede e Donatella Agostinelli; per la Lega Giuliano Pazzaglini; per il Pd Francesco Verducci.