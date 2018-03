8 marzo, trucco e bellezza al Museo Archeologico

(ANSA) - ANCONA, 7 MAR - In occasione della Festa della Donna 2018, il Museo Archeologico Nazionale delle Marche, in collaborazione con Charme Centro di Formazione e M.U.S.A.

Academy, organizza un evento interamente dedicato al trucco e alla bellezza del mondo antico. Giovedì 8 marzo i visitatori saranno accompagnati attraverso un percorso dedicato al tema della cosmesi e delle essenze. La cura del corpo e della bellezza, tema trattato da grandi letterati come Ovidio e Plinio il Vecchio, ben lungi dall'essere demonizzata, veniva piuttosto vista come un segno distintivo di benessere economico, valore da coltivare e mantenere. Gli ospiti del museo potranno osservare unguentari, specchi, contenitori di alabastro e pasta vitrea che conservavano essenze pregiate e altri oggetti legati alla bellezza e alla cura del corpo provenienti dai ricchi corredi della necropoli di Ancona ellenistica e romana. In programma anche massaggi, trucchi e acconciature a cura di professioniste e allieve di Charme Centro di Formazione e M.U.S.A. Academy.