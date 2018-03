8 marzo: la donna al tempo di Leopardi

(ANSA) - RECANATI (MACERATA), 7 MAR - Per celebrare l'8 marzo, Casa Leopardi propone un nuovo percorso tematico culturale dal titolo "La donna al tempo del Poeta, figure femminili nel mondo di Giacomo Leopardi" in programma domenica 11 marzo. L'obiettivo è raccontare la condizione della donna nell'Italia dei primi dell'800, utilizzando le memorie storiche legate all'universo femminile nell'esperienza personale di Giacomo Leopardi. Protagoniste del racconto, articolato attraverso vari cimeli e oggetti, le donne della famiglia Leopardi: la madre, la nonna e la sorella, ma anche alcune figure femminili di rilievo per la sua esperienza di uomo e autore da adulto, come Teresa Fattorini ("Silvia") e Geltrude Cassi Lazzari.