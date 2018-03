Sportello psicologico per studenti Univpm

Uno sportello psicologico gratuito presso il Centro Adolescenti dell'ospedale Torrette di Ancona per ascoltare e sostenere gli studenti universitari in caso di disagio. Lo hanno lanciato il rettore dell'Università Politecnica delle Marche Sauro Longhi e il direttore generale dell'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona Michele Caporossi. Il progetto, affidato al direttore della Clinica di Psichiatria Bernardo Nardi e alla psicoterapeuta Sara Rupoli, ha il duplice scopo di affrontare il disagio giovanile, anche per prevenire eventuali patologie psichiatriche, e di offrire ai ricercatori un ampio bacino di casi per statistiche e terapie. "Il periodo universitario - ha spiegato Rupoli - implica nella vita di un giovane molti cambiamenti, tra cui la lontananza dalla famiglia e dagli amici, generando spesso solitudine e confusione. Noi vogliamo essere un punto di riferimento e di ascolto per quanti avvertono questo malessere".