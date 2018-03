Servizio civile volontario per anziani

Arriva il servizio civile volontario per gli anziani. Lo prevede una proposta di legge regionale approvata oggi all'unanimità dall'Assemblea legislativa delle Marche. L'obiettivo della pdl, datata 2015 e firmata da Udc e Pd, è di promuovere una nuova dimensione della cittadinanza partecipe, responsabile e solidale, valorizzando la risorsa anziani, "ricca di esperienza, competenze e motivazione". Gli anziani coinvolti nel progetto dovranno avere almeno 60 anni di età, essere percettori di pensione e non avere condanne penali per reati contro la persona. Un altro requisito è l'idoneità fisica, relativo al settore di impiego da scegliersi tra quelli dell'assistenza e la tutela per minori o anziani, per i portatori di handicap, negli ospedali e nelle carceri, oltre che interventi di carattere ecologico o di sorveglianza di parchi, musei, biblioteche, nonché di formazione e di mutuo aiuto tra le stesse persone anziane. I contributi per gli enti promotori di progetti ad hoc verranno dal bilancio regionale.