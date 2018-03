Prezzi, ad Ancona a febbraio +0,1%

A febbraio ad Ancona l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività è cresciuto dello 0,1% rispetto al mese precedente. Il tasso tendenziale annuo è invece sceso dallo zero al -0,2%. In deciso aumento le voci relative a trasporti (+0,6), mobili, articoli e servizi per la casa (+0,4%) e spese per abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili (+0,3%), servizi ricettivi e di ristorazione (+0,3%). In calo invece i prezzi di comunicazioni (-1,1%), prodotti alimentari e bevande analcoliche (-0,3%), abbigliamento e calzature (-0,2%), bevande alcoliche e tabacchi (-0,1%).

Invariate le altre voci relative a spese sanitarie e servizi per la salute, ricreazione spettacolo e cultura, istruzione e altri beni e servizi.