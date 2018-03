Unicam studia giardini verticali

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA) - Un gruppo di ricercatori della Scuola di Architettura e Design dell'Università di Camerino, coordinato dalla prof. Roberta Cocci Grifoni, ha sviluppato in collaborazione con i colleghi dell'Università Politecnica di Madrid, una nuova metodologia per studiare l'efficienza energetica dei giardini verticali installati sulle facciate degli edifici. I due team hanno realizzato uno studio per stabilire il legame tra lo spessore dell'isolamento termico degli immobili e le prestazioni energetiche dei giardini verticali sulle loro facciate dopo l'entrata in vigore della direttiva Ue sull'efficienza energetica. Molte ricerche hanno dimostrato che le facciate verdi sono una strategia effettiva dal punto di vista sia del raffrescamento estivo sia dell'isolamento termico invernale".

L'introduzione di isolamento termico condiziona l'effetto della facciata verde, ma finora sono pochi gli studi che quantificano lo spessore di isolamento, garantendone le prestazioni richieste e ottimizzando il suo utilizzo.