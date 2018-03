Elezioni: Cecconi (M5s) eletto due volte, ma è scomparso

(ANSA) - ANCONA, 5 MAR - Eletto al collegio uninominale di Pesaro e anche come capolista al proporzionale nel collegio Marche 2, che comprende il nord della regione. E' quello che succede nelle Marche al deputato uscente di M5s Andrea Cecconi, coinvolto nello scandalo di 'rimborsopoli'. Da quando si è scoperto che aveva annullato dopo poche ore i bonifici della 'restituzione', Cecconi è praticamente scomparso. "E' in silenzio stampa" fanno sapere da M5s nelle Marche. Sì, ma a voi che ha detto? "Di Maio gli ha chiesto di dimettersi". Cecconi, però, non ha fatto sapere nulla sulle sue intenzioni e ha cancellato i suoi profili social. L'unica traccia un post di qualche giorno fa con foto insieme alla moglie in montagna.

(ANSA).